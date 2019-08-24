"أسلحة وقضايا تموينية".. حملات أمنية مكبرة لـ"الداخلية" في المحافظات



وتم ضبط ( 9 قطع سلاح نارى، 11 قضية إتجار بالمخدرات، 10 قطع سلاح أبيض، 2864 مخالفة مرافق، 34 قضية تموينية، 1669 مخالفة مرورية، تنفيذ 5378 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن البحيرة، وضبط ( 14 قطعة سلاح نارى، 46 قضية إتجار بالمخدرات، 27 قطعة سلاح أبيض، 2284 مخالفة مرافق، 78 قضية تموينية، 4859 مخالفة مرورية، تنفيذ 9153 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الجيزة، وضبط ( 8 قطع سلاح نارى، 9 قضايا إتجار بالمخدرات، 6 قطع سلاح أبيض، 95 قضية تموينية، 1376 مخالفة مرورية، تنفيذ 4321 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ضبط ( 4 قطع سلاح ناري، 4 قضايا إتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 403 مخالفة مرافق، 33 قضية تموينية، 870 مخالفة مرورية، تنفيذ 1510 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف، و ضبط ( 43 قطعة سلاح نارى، قضية إتجار بالمخدرات، 71 مخالفة مرافق، 90 قضية تموينية، 989 مخالفة مرورية، تنفيذ 3818 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسيوط.