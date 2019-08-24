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بتروجيت يواجه الإنتاج الحربي غدا

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:32 م
بتروجيت يواجه الإنتاج الحربي غدا
بتروجت
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شيماء الجلاد
 
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت مباراة ودية أمام نظيره الانتاج الحربى غدًا الأحد فى الخامسة مساء بملعب المصانع الحربية ضمن الاستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى للموسم الحديد 2019-2020 .


وخاض بتروجت ثلاث وديات خلال المعسكر المقام حاليا بالأكاديمية البحربة،ظأمام كل من الاتحاد السكندرى والتى انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل لا شئ ، وأسوان والتى إنتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بهدف مقابل هدف ، والرجاء والتى انتهت بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف .


ومن المقرر أن ينتهى معسكر الفريق البترولي غدآ ويعود للقاهرة بعد أداء المران الصباحى والاستعداد لودية الانتاج الحربي.

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المزيد عن: بتروجت الدوري المصري الانتاج الحربي اخبار الرياضة
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