بتروجيت يواجه الإنتاج الحربي غدا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت مباراة ودية أمام نظيره الانتاج الحربى غدًا الأحد فى الخامسة مساء بملعب المصانع الحربية ضمن الاستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى للموسم الحديد 2019-2020 .

وخاض بتروجت ثلاث وديات خلال المعسكر المقام حاليا بالأكاديمية البحربة،ظأمام كل من الاتحاد السكندرى والتى انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل لا شئ ، وأسوان والتى إنتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بهدف مقابل هدف ، والرجاء والتى انتهت بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف .





ومن المقرر أن ينتهى معسكر الفريق البترولي غدآ ويعود للقاهرة بعد أداء المران الصباحى والاستعداد لودية الانتاج الحربي.