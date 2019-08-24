غدًا.. جهاز حماية المستهلك يطلق مبادرة "حقك" لتخفيض زمن الإستجابة

يستعد جهاز حماية المستهلك لإطلاق مبادرة "حقك" لتخفيض زمن الإستجابة غدًا الأحد، يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة و توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين والتفاعل معها.





وتستهدف تلك المبادرة حصر كافة الشكاوى الواردة لجهاز حماية المستهلك كما ونوعا وجغرافيا ثم تقسيم الشكاوى على كافة العاملين بالجهاز بحيث يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى لا يقل عن 100 شكوى محدد به اسم المستهلك وموضوع الشكوى ورقم التليفون ويقوم عضو الجهاز بدوره بالتواصل مع الشاكين فى حضور الشركات والكيانات ( الطرف الأخر في المنظومة) للعمل على اتخاذ إجراء فوري لحل الشكوى بصوره ايجابيه.





وأكد اللواء دكتور راضى عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم التنسيق مع كافة أطراف المنظومة لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال برنامج الكتروني يسمح للشركات من خلال مسئول اتصال محدد لكل كيان له كود معتمد للحصول على بيانات ومضمون الشكاوى الخاصه به فور ورودها للعمل على سرعة اتخاذ إجراء بشأنها.