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بسبب سرقتها.. برلماني يطالب بالتصعيد القانوني ضد قناة الشرق الإخوانية

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:30 م
بسبب سرقتها.. برلماني يطالب بالتصعيد القانوني ضد قناة الشرق الإخوانية
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عبداللطيف هيبة
 
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طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، بمواصلة التصعيد القانوني والإعلامي والشعبي ضد قناة الشرق الإخوانية لتعمدها سرقة الأفلام والمسلسلات الدرامية وإذاعتها دون إذن أصحابها.

وأكد "إسماعيل"، في بيان اليوم، على أن القناة الإخوانية التي يرأس مجلس إدارتها أيمن نور وتبث من تركيا زادت فضائحها بعد السطو على مسرحيتي "العيال كبرت" و"سك على بناتك"، ومن قبلها السطو على مسرحية "ريا وسكينة" دون الحصول على حقوق عرضها، وهو ما يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق البث، وسرقة علنية ستكلف أصحاب القناة الهاربين ملايين الجنيهات تعويضات لأصحابها.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن سرقة الأعمال الدرامية والكوميدية، يأتي بهدف ملء ساعات الفراغ الإعلامي وعدم وجود محتوى ذو قيمة تذيعه القناة بعد توالي فضائح إعلامييها ورئيس مجلس إدارتها أيمن نور، كما تكشف أن الإخوان الإرهابيين متخصصون في التزييف والسرقة ولا يخجلون من ذلك، مضيفًا أن التصدي القانوني لهذه السرقات، سيوقف قناة الشرق الإخوانية عند حدها ويكبد أصحابها ملايين الجنيهات.

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