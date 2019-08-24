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سانشيز يقترب.. إنتر ميلان يقدم عرضا جديدا لمانشستر يونايتد

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:22 م
سانشيز يقترب.. إنتر ميلان يقدم عرضا جديدا لمانشستر يونايتد
سانشيز
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محمد علي
 
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ذكرت صجيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن يوم الإثنين المقبل سيكون حاسما بالنسبة لصفقة انتقال النجم الدولي التشيلي وجناج مانشستر يونايتد "أليكسس سانشيز" إلى صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي، مؤكدة بأن نادي إنتر ميلان قد قدم عرضا جديدا لمانشستر يونايتد من أجل إقناعه بالتنازل عن خدمات اللاعب قبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإيطالية صباح اليوم السبت، فإن عرض إنتر ميلان الجديد لضم سانشيز لمدة موسم على سبيل الإعارة، وينص على أن يدفع إنتر نحو 4.5 مليون يورو من راتب اللاعب في فترة الإعارة، في حين يدفع مان يونايتد باقي قيمة راتب اللاعب والتي تصل لنحو 11.5 مليون يورو.

يذكر بأن عرض إنتر ميلان السابق كان ينص على أن يدفع النادي الإيطالي 3 مليون يورو فقط من الراتب، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولي الشياطين الحمر مما دفع الإنتر إلى رفع العرض.

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