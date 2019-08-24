شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي وضم بديله رسميا
السبت 24/أغسطس/2019 - 01:25 م
الفجر الرياضي
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير موافقة مجلس إدارة نادي الأهلي على احتراف وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية تمهيدًا لضم مهاجم إفريقي جديد.
وقال شوبير عبر حسابه على "فيس
بوك":"رسميا الأهلي يوافق علي
احتراف وليد أزارو والقرار الرسمي خلال 48 ساعه كما أنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم إفريقي
جديد والإعلان خلال أيام".
وأنهى الأهلي اتفاقه مع أحد المهاجمين
الأفارقة لخلافة وليد أزارو في هجوم القلعة الحمراء وسيعلن عنه خلال الأيام
المقبلة.
كان وليد أزارو قد تعرض لانتقادات حادة في
الأهلي بسبب كثرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.
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