فنان شاب يعترف بتعاطيه مواد مخدرة أمام منى الشاذلي

كشف الفنان أحمد مجدي، مفاجأة صادمة خلال إستضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث أكد أنه كان يتعاطى مخدرات بفترة المراهقة.





وقال: "كانت لدي رغبة لإثبات نفسي بالمدرسة وإتجهت للمخدرات وكنت أحصل على مصاريف الدروس الخصوصية لشراء المخدرات واتهرب من الدروس".