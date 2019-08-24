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فنان شاب يعترف بتعاطيه مواد مخدرة أمام منى الشاذلي

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:24 م
فنان شاب يعترف بتعاطيه مواد مخدرة أمام منى الشاذلي
منى الشاذلي
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الفجر الفني
 
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كشف الفنان أحمد مجدي، مفاجأة صادمة خلال إستضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث أكد أنه كان يتعاطى مخدرات بفترة المراهقة.


وقال: "كانت لدي رغبة لإثبات نفسي بالمدرسة وإتجهت للمخدرات وكنت أحصل على مصاريف الدروس الخصوصية لشراء المخدرات واتهرب من الدروس".

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