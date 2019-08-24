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كريستيان جروس يقترب من تدريب أهلي جدة

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:21 م
كريستيان جروس يقترب من تدريب أهلي جدة
جروس
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محمد علي
 
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كشفت الصحف السعودية صباح اليوم عن بعض تفاصيل الاجتماع الأخير لإدارة نادي أهلي جدة السعودي مؤكدة بأن مجلس الإدارة قد اتخذ قرار ببدء مفاوضات مع عدد من المدربين من أجل اختيار أحدهم في نهاية الأمر ليكون خليفة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، والذي أخفق في عدد كبير من الإختبارات خلال الفترة الأخيرة.


وذكرت تقارير صحفية أن مدرب الزمالك السابق، السويسري "كريستيان جروس" هو أبرز المرشحين ليكون خليفة المدرب الكرواتي في تدريب نادي أهلي جدة، ولكن من غير المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن ذلك في الوقت الحالي إلا في حالة التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب السويسري.


يذكر أن أهلي جدة قد فشل في تحقيق الفوز في مباراته الأولى في بطولة الدوري السعودي، واكتفى بالتعادل مع نادي "العدالة" الصاعد حديثًا بهدف لكل فريق، وهو الأمر الذي أزعج مسؤولي النادي الأهلي، خاصة لكونه قد جاء بعد أيام قليلة من خروج الأهلي من دوري أبطال آسيا على يد الهلال.

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المزيد عن: كريستيان جروس جروس اهلي جدة الزمالك
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