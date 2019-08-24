صادرات مصر لدول مجموعة السبع ترتفع لـ 3.8 مليار دولار خلال 6 شهور

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بنسبة 8.6 بالمائة على أساس سنوي بالنصف الأول من 2019.





وأوضح الجهـاز المركـزي للتعبئـة العـامـة والإحصاء، في بيان اليوم السبت، الصادرات المصرية بلغت 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول، مقابل 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018.





وحسب البيانات، جـاءت أمريكا على رأس قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية خلال الفترة بقيمة مليار دولار، يليها إيطاليا 951.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 719.1 مليون دولار، ثـم كندا 341.4 مليون دولار.





وجاءت ألمانيا بالمرتبة الخامسة بنحو 339.7 مليون دولار، ثم فرنسا 330.6 مليون دولار، وأخيراً اليابان 83.6 مليون دولار.













وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع لتسجل 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 8.5 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 2 بالمائة.





وجـاءت أمريكا فـي مقـدمة دول مجمـوعــة السبع مــن حيـث الـواردات المصـريـة بقيمة 2.7 مليار دولار، يليها ألمانيا 2.1 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار.





بينما جاءت فرنسا بالمرتبة الرابعة بقيمة 861.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 773.5 مليون دولار، ثم اليابان 575.9 مليون دولار، وأخيراً كندا 160 مليون دولار.





وأفادت البيانات، بأن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع بلغت 12.4 مليار دولار خلال النصف الأول، مقابل 12 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 4 بالمائة.





وأكد الإحصاء ارتفاع قيمة صافي استثمارات دول مجموعة السبع بمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2018 /2019 لتسجل 3.8 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 5.7 بالمائة.





واحتـلت المملكـة المتحـدة المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2018 /2019؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها 2.4 مليار دولار.





وحلت الولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة الثانية بقيمة 1.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 115 مليون دولار، ثم فرنسا 88.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 51 مليون دولار، ثم اليابان 16.4 مليون دولار، وأخيراً كندا 9.4 مليون دولار.





وتشارك مصر في قمة مجموعة السبع الكبرى التي تنطلق اليوم السبت في مدينة بياريتس في جنوب فرنسا وتستمر لمدة 3 أيام





ومجموعة الدول الصناعية السبع هو اجتماع وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وقد شكلت في عام 1976، عندما انضمت كندا إلى مجموعة من ستة دول: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.