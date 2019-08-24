حبس عنصرين إجراميبن ضبط بحوزتهما 3 كيلو هيروين في العبور



وتلقى اللواء طارق العجيزى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم العبور بضبط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية في مجال الإتجار بمخدر "الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور،وهما كلٍ من سيدة بدون عمل – مواليد 1992 - من أهالى كوم السمن ومقيمة بدائرة قسم شرطة العبور سبق اتهامها في قضيتين أخرهما قضية مخدرات، زوجة أحد العناصر الإجرامية فى مجال تجارة المخدرات ومحبوس حاليًا لإتهامه فى عدد "3" قضايا "مخدرات".



كما يشار إلى أن المذكورة تنتمى إلى عائلة شديدة الخطورة فى مجال الإتجار بمخدر "الهيروين"، وقد سبق حبس وإتهام شقيقتيها فى العديد من قضايا الإتجار بالمواد المخدرة،عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق سبق إتهامه فى قضية "مخدرات".



وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات أمام مسكن الأولى، وبحيازتهما الآتي كمية من مخدر الهيروين وزنت ( "3" كيلو جرام ) مبلغ مالي قدره "430،000" أربعمائة وثلاثون ألف جنيه عدد ( 4 ) هواتف محمولة، عدد ( 4 ) ميزان.



وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما لها بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، واستخدامهما للسيارة والهواتف والميزانان في النقل والترويج على النحو الذي أكدته التحريات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



قرر محمد غالب رئيس نيابة العبور، حبس اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصصا في الاتجار في المواد المخدرة، وضبطا بحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين.