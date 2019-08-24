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"ماكرون": نريد العمل مع الشركاء الأفريقيين

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:20 م
ماكرون: نريد العمل مع الشركاء الأفريقيين
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هدى عبدالرازق
 
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ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة قبيل انطلاق قمة السبع دول الصناعية الكبرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ماكرون، إنه يجب العمل على الوصول إلى نمو أكبر في مجتمعنا، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إقناع الشركاء لإنهاء النزاعات التجارية.

وأكد أنه سيعمل على طرح مبادرات هامة في أفريقيا، مضيفًا: "نريد العمل مع الشركاء الأفريقيين"، حيث سيعمل على تحريك الأمور مع الشركاء.
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