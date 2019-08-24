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رسميا.. الأهلي يوافق على رحيل وليد أزارو ويقترب من مهاجم جديد

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:06 م
رسميا.. الأهلي يوافق على رحيل وليد أزارو ويقترب من مهاجم جديد
وليد أزارو
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الفجر الرياضي
 
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وافق مجلس إدارة نادي الأهلي على احتراف وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية تمهيدًا لضم مهاجم إفريقي جديد.

 

وأنهى الأهلي اتفاقه مع أحد المهاجمين الأفارقة لخلافة وليد أزارو في هجوم القلعة الحمراء وسيعلن عنه خلال الأيام المقبلة.

 

كان وليد أزارو قد تعرض لانتقادات حادة في الأهلي بسبب كثرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.

 

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