للرجال فقط.. قائمة بـ6 أعراض إذا شعرت بها استشر طبيبك فورًا

على الرغم من أن الرجال نادرًا ما يولون اهتمامًا لصحتهم؛ تاركين عبء هذه المهمة للأمهات والأخوات والزوجات والصديقات؛ لكن هناك أعراضًا عليهم الانتباه لها، ومراجعة المستشفى عند ظهورها.





وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم"؛ فإن هذه الأعراض تتمثل في:





اضطرابات التبول





فعند ظهور هذه الاضطرابات، يجب قبل كل شيء التفكير بالصحة الشخصية. قد تكون هذه الأعراض متكررة أو على شكل ألم أو يلاحظ خلالها ضعف التبول. في حال ازدواجية تيار البول، والشعور بعدم تفريغ المثانة بالكامل، أو في حالة السلس البولي؛ يجب فورًا مراجعة الطبيب الأخصائي؛ لأن هذه الأعراض تشير إلى ورم البروستات الحميد، وضيق مجرى البول وغير ذلك.





إفرازات في الإحليل





تشير تلك الحالة إلى مشكلة صحية؛ خاصة إذا كانت هذه الإفرازات مرفقة بدم. في هذه الحالة يجب مراجعة المستشفى فورًا؛ للتأكد من عدم الإصابة بالسرطان.





التهابات





تظهر عادة عند الرجال في منطقة الفخذ تكوينات معينة، تشير إلى خلل في صحة الرجل. مثل ازدياد المقاسات، ظهور أورام، أو آلام في منطقة كيس الصفن.





عدم حمل الزوجة على مدى سنة





إذا لم تحمل الزوجة خلال فترة سنة وأكثر؛ فيجب على الزوجين مراجعة أخصائي لتحديد السبب؛ فقد يكون مردّ ذلك إلى العقم أو دوالي الخصية، أو تحول الحبل المنوي إلى عقدة.





آلام في أسفل الظهر





هذه الأعراض تنتشر عند الجنسين؛ ولكن عند الرجال قد تكون إشارة لفتق، أو أمراض المجاري البولية، أو التهاب عصبي وغير ذلك.





آلام في العظام





قد يكون ألم العظام ناتجًا عن انتشار سرطان البروستات في العظام؛ لذلك يجب الانتباه إلى ذلك ومراجعة الطبيب لتشخيص السبب.





عمومًا يجب على الرجال -وخاصة الذين أعمارهم فوق 45 سنة- الانتباه إلى حالتهم الصحية، وعدم تأجيل مراجعة الأطباء عند ظهور مثل هذه الأعراض وغيرها.