نجم يوفنتوس السابق يصدم رونالدو بتصريح من العيار الثقيل

قال لاعب خط وسط نادي يوفنتوس السابق "ماورو كاميرونيسي"، بأن يعتقد بأن اللعب أمام ليونيل ميسي كان أصعب بكثير من مواجهة الدولي البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم يوفنتوس، مشددًا على كون الثنائي قد نجح في تحقيق إنجازات كبيرة للغاية، ولكن يبقى "ليونيل ميسي" هو أصعب لاعب واجهه في مسيرته مع كرة القدم.





وفي حديث لإذاعة "Club 947" الإيطالية، قال "ماورو كاميرونيسي" حول الفارق بين مواجهة رونالدو ومواجهة ليونيل ميسي: "من وجهة نظري، كانت مواجهة رونالدو أسهل عندما قابلته مع المنتخب الإيطالي، فهو يقوم بركل الكرة والجري وراها وهذا ما يسهل علي عملية مراقبته بشكل كبير".





وأكمل لاعب خط وسط يوفنتوس السابق حديثه قائلًا: "عندما واجهت ليونيل ميسي في السابق كان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لي، وذلك لكون يمتلك مهارات كبيرة للغاية، وقد أحرز تفوقا كبيرا أمامي".



