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ضوة: قانون المحاماة الجديد نقلة حضارية ضخمة وإنجاز لنقابة المحامين

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:14 م
ضوة: قانون المحاماة الجديد نقلة حضارية ضخمة وإنجاز لنقابة المحامين
أبو بكر ضوة
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منى صموئيل
 
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هنأ أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، جموع محامي مصر على صدور قانون المحاماة الجديد وتعديلاته، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن ينقل المحاماة والمحامين نقلة حضارية ضخمة، حيث يحمي المحامي في أثناء تأدية عمله، ويحفظ نقابة المحامين لأبنائها المشتغلين، مؤكدا أن القانون إنجاز لجموع المحامين، وأن جميع نصوصه بعيدة كل البعد عن عدم الدستورية.

وعن تحصيل أتعاب المحاماة مقدما، قال ضوة إن الرسوم القضائية تحصل مقدما، فما حدث يعد إنجازا جديدا لمجلس نقابة المحامين، بقيادة النقيب العام سامح عاشور، مقدما خالص الشكر للبرلمان لتعديل مادة تحصيل الأتعاب.
وأوضح أمين عام مساعد نقابة المحامين أنه بموجب هذا القانون، تحصل الأتعاب مقدما، مثل الرسوم القضائية. وبعدما ترفع الدعوى، وتحصل قيمة أتعاب المحاماة وعندما يصدر الحكم، يلزم بها خاسر الدعوى، ويتم التنفيذ عليه، ويسترد رافع الدعوى هذه الرسوم، لافتا إلى أن الجميع كان يطالب مرارا وتكرارا بأن تحصل أتعاب المحاماة مقدما، حيث ستؤدي إلى رواج في خزانة نقابة المحامين، وهو ما سيعود مردوده بالإيجاب على السادة المحامين في زيادة المعاش، وإعادة هيكلة نظام العلاج.
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