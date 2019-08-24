ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع إتفاقية تعاون لتطوير ورفع كفاءة العاملين والقيادات بالشركات

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:05 م
وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع إتفاقية تعاون لتطوير ورفع كفاءة العاملين والقيادات بالشركات
وزير قطاع الاعمال العام
Advertisements
طباعة
احمد الشيخ
 
Advertisements

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع إتفاقيـة تعـاون بين مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال العام التابع للوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك في ضوء حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير مجالات التدريب ورفع الكفاءة العلمية والمهنية للعاملين بالشركات التابعة في المجالات الإنتاجية والخدمية، وتأهيل القيادات بقطاعات الأعمال المختلفة.

وقع الاتفاقية عن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفيةمصطفى هديب رئيس الأكاديمية، وعن مركز إعداد القادة محمد طه شفيق مستشار وزير قطاع الأعمال العام للتدريب والمشرف على المركز.

ويتعاون الطرفان – بحسب الاتفاقية - علميًا وفنيًا وإداريًا وتسويقيًا فى تنفيذ كافة الأنشطة والبرامج التدريبية التى يقدمها الطرفان وتوفير الاساتذة والمحاضريـن والاستشاريين والمدربين المؤهلين، بالإضافة إلى الدرجات العلمية والشهادات المهنية التي تمنحها الأكاديمية والحاصلة على المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تقدم الأكاديمية اعتماد اكاديمي للشهادات المحلية والعربية والإفريقية إلى جانب الاعتماد الحكومي من مركز إعداد القادة.

وتشمل الإتفاقية عدة مجالات للتعاون بينها البرامج التدريبية وتصميم برامج دراسات عليا مهنية خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وعقد ورش عمل لتبادل الخبرات بين قطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي.

Advertisements
المزيد عن: مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر