المدير الفني لسباحة مصر : وجود إدريس بجانب السباحين ساهم فى تحقيق الإنجاز بدورة الألعاب الإفريقية

تختتم مساء اليوم السبت منافسات السباحة بمجمع محمد الخامس بالحمام الأوليمبى بمدينة كازبلانكا والتى تقام ضمن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى 31 أغسطس الجارى ، ويواصل سباحو مصر التألق فى اليوم الرابع والأخير بعد أن حققوا حتى مساء أمس 34 ميدالية متنوعة وهذا العدد هو نصف ما حققته البعثة المصرية فى جميع الالعاب منذ بداية الدورة وحتى الآن ، منها 11 ميدالية ذهبية ، وهو نصف ذهبيات مصر فى الدورة ايضا ، حيث حصلت البعثة فى على 21 ذهبية حتى مساء أمس الجمعة ، كما حصلت السباحة على 12 ميدالية فضية ، و ميدالية برونزية ، وكان لميداليات السباحة الدور الكبير فى استمرار مصر فى المركز الأولى فى الترتيب العام ، وريادة الدول الإفريقية فى الدورة ، قد أثنى المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الإتحاد على الجهود التى بذلها السباحون منذ انطلاق المنافسات وحتى الآن ، وقدم لهم التحية للجميع من لاعبين ولاعبات وجهاز فنى وإدارة وطبى .

تختتم مساء اليوم السبت منافسات السباحة بمجمع محمد الخامس بالحمام الأوليمبى بمدينة كازبلانكا والتى تقام ضمن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى 31 أغسطس الجارى ، ويواصل سباحو مصر التألق فى اليوم الرابع والأخير بعد أن حققوا حتى مساء أمس 34 ميدالية متنوعة وهذا العدد هو نصف ما حققته البعثة المصرية فى جميع الالعاب منذ بداية الدورة وحتى الآن ، منها 11 ميدالية ذهبية ، وهو نصف ذهبيات مصر فى الدورة ايضا ، حيث حصلت البعثة فى على 21 ذهبية حتى مساء أمس الجمعة ، كما حصلت السباحة على 12 ميدالية فضية ، و ميدالية برونزية ، وكان لميداليات السباحة الدور الكبير فى استمرار مصر فى المركز الأولى فى الترتيب العام ، وريادة الدول الإفريقية فى الدورة ، قد أثنى المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الإتحاد على الجهود التى بذلها السباحون منذ انطلاق المنافسات وحتى الآن ، وقدم لهم التحية للجميع من لاعبين ولاعبات وجهاز فنى وإدارة وطبى .