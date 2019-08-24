السجن 5 سنوات لعامل هتك عرض ربة منزل في عابدين

وتعود بداية أحداث الواقعة، بتلقي قسم شرطة عابدين بلاغا من ربة منزل سودانية الجنسية، اتهمت جارها بهتك عرضها والتحرش بها في غياب زوجها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.



واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأنه لمس أجزاء حساسة من جسد المجني عليها، لتأمر النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بسجنه 5 سنوات.





قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات بتهمة هتك عرض ربة منزل.