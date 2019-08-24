خبيران في زراعة الكبد والعمود الفقري بمركز العجوزة والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المراراية وأورام البنكرياس بمستشفى رينية بفرنسا، في الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر المقبل.





كما يستضيف مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الأستاذ الدكتور تامرالباز، خبير علاج الآم العمود الفقري والرقبة في الفترة من 13 وحتى 22 سبتمبر المقبل.



