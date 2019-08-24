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محافظ الشرقية يُعلن تفاصيل ضبط 27 طن خضروات وفواكة فاسدة بالعاشر

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:04 م
محافظ الشرقية يُعلن تفاصيل ضبط 27 طن خضروات وفواكة فاسدة بالعاشر
محافظة الشرقية
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إسلام علي وسمر السيد
 
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضبط ٢٧ طن فواكه وخضروات فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية c6 بمدينة العاشر من رمضان وذلك فى إطار الحملات التموينية والتفتيشية المستمرة على المصانع وثلاجات حفظ المواد الغذائية والمخابز والأنشطة التجارية المتنوعة لضبط المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وصرحت فايزة عبد الرحمن وكيل اول وزارة تموين الشرقية قيام قطاع تموين جنوب الشرقية بحملة تفتيشية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية والمخابز بمدينة العاشرمن رمضان وتم ضبط عدة مخالفات متنوعة وتحرير المحاضرالأتية:-

‏‎المحضر ٢٠٠ جنح اد ط ثان العاشر ضد صاحب ثلاجة حفظ مواد غذائية لحيازته٢٧ طن فواكه وخضروات فاسدة بالمنطقة الصناعية c6 بمدينة العاشر من رمضان وتم إعدام المطبوطات.

كما تم تحرير عدد ٩ تقارير مخالفة للمخابز بمركز بلبيس لوجود نقص وزن ومواصفات للخبز.
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