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تجديد حبس 5 متهمين بالاعتداء على معاق ذهنيًا بالشرقية

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:02 م
تجديد حبس 5 متهمين بالاعتداء على معاق ذهنيًا بالشرقية
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إسلام علي وسمر السيد
 
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، تجديد حبس 5 شباب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لتعديهم على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بمشتول السوق.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول مقطع فيديو لمجموعة شباب يعتدون على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة يحمل اسم "شريف" بالقرية.

وتبين أن مرتكبي الواقعة 6 شباب من القرية، جرى ضبطهم والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبس 5 منهم على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أحدهم "ميكانيكي" يُدعى "حسام.م" لعدم تورطه، مع عرض المجني عليه على الطب الشرعي.
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