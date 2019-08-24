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النمسا تستعد لإعادة أطفال داعش إلى وطنهم

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:02 م
النمسا تستعد لإعادة أطفال داعش إلى وطنهم
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ترجمة منار طارق
 
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تستعد النمسا لإعادة طفلين لاحد أنصار جماعة الدولة الإسلامية يعتقد أنها توفيت في سوريا بعد أن توجهت إلى هناك في عام 2014

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بيتر غوشيلباور لمحطة أو إي 1 التابعة لإذاعة ORF اليوم السبت بأن "اختبار الحمض النووي إيجابي وبالتالي تم تحديد هوية الأطفال بوضوح". وقال إنه كان هناك أيضًا قرار صادر عن محكمة نمساوية بشأن الاحتجاز "وبذلك يتم استيفاء شروط الإعادة إلى الوطن".

ذكرت ORF أن المحكمة منحت الأسبوع الماضي الحضانة لأجداد الصبيان، البالغان من العمر سنة ونصف و3 سنوات. وقالت إنهم كانوا في معسكر الهول في سوريا، الذي تسيطر عليه القوات الكردية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
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