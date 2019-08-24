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جامعة المنصورة في افتتاح الدورة القمية الـ٣٠ لجوالي الجامعات المصرية

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:01 م
جامعة المنصورة في افتتاح الدورة القمية الـ٣٠ لجوالي الجامعات المصرية
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محمد كشك
 
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أعلنت جامعة المنصورة عن مشاركة ١٥ جوالا من عشيرة منتخب جامعه المنصورة ضمن فعاليات افتتاح الدورة القميه الـ 30 لجوالي الجامعات المصرية.

يشار إلى أن الفعاليات للدورة تنظمها جامعه عين شمس خلال الفترة من 20 وحتى 29 أغسطس 2019 بمشاركة مختلف وفود الجامعات المصرية وبعض وفود الجامعات العربية.

وتمت المشاركة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، ريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، فاطمه الهلباوي مدير ادارة الجوالة والخدمة العامة.
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