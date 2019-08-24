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ضبط 20 قطعة سلاح آلي وخرطوش بحوزة مسلحين بالمنيا

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:50 ص
ضبط 20 قطعة سلاح آلي وخرطوش بحوزة مسلحين بالمنيا
سلاح
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هناء البشيرى
 
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تمكن رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، خلال حملة أمنية مكبرة، من ضبط 20 قطعة سلاح آلي وخرطوش، وطلقات نارية متنوعة، غير مرخصة، بحوزة مسلحين، بمراكز المنيا المختلفة، وذلك في إطار خطة مديرية الامن، في القضاء علي تجار وحائزي الأسلحة غير المرخصة.

وكان مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، قد تلقى إخطارا من، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن الحملة الامنية المكبرة لرجال المباحث الجنائية، من ضبط 20 قطعة سلاح آلي وخرطوش،تضمنت، ( 16 فرد محلي الصنع – 3 بندقية خرطوش – 1 بندقية آلية – 62 طلقة متنوعة)، غير مرخصة، بمراكز المنيا المختلفة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام للتحقيقات.
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