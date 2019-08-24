رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات: "نبيل القروي مازال مرشّحا للرئاسة رغم إيقافه"

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أنّ نبيل القروي الموقوف بالسجن المدني بالمرناقية، ما يزال مرشحا للانتخابات الرئاسية ما لم يصدر ضده حكم قضائي بات يمنعه من الترشح.





وأضاف بفون في تصريح لموزاييك اليوم السبت 24 أوت 2019، بأنّ الأمر ينطبق أيضا على شقيقه غازي القروي المترشح على رأس قائمة في الانتخابات التشريعية.



