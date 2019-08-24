ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة 11 شخصا إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل في المنيا

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:43 ص
إصابة 11 شخصا إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل في المنيا
أرشيفية
Advertisements
طباعة
أسماء نجاتي
 
Advertisements
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أسفر عن إصابة 11 شخص، حيث انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفي الشيخ فضل، وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير الحركة المرورية بالطريق.

تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل، على طريق الجيش بحري قرية الشيخ فضل بحوالي 10 كيلو مترات ونتج إصابة 11 شخص، وقد انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الشيخ فضل التكاملي.

تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements
المزيد عن: وزير داخلية محافظات المنيا أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر