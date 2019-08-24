إصابة 11 شخصا إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أسفر عن إصابة 11 شخص، حيث انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفي الشيخ فضل، وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير الحركة المرورية بالطريق.





تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل، على طريق الجيش بحري قرية الشيخ فضل بحوالي 10 كيلو مترات ونتج إصابة 11 شخص، وقد انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الشيخ فضل التكاملي.



