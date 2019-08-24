كلوب يزف بشرى سارة لجماهير ليفربول بشأن إصابة أليسون

أفاد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول أمس الجمعة، بأن حارسه البرازيلي أليسون بيكر، يتعافى بسرعة من تمزق في ربلة الساق، تعرض له في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.





وقال كلوب عشية لقاء ليفربول وأرسنال في المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز: "نريد منحه الوقت الذي يحتاج إليه، لكنه (وضع الإصابة) يبدو جيدا".





وتابع المدرب الألماني: "في البداية كان (أليسون) يستخدم عكازين، وهو أمر طبيعي بسبب نوع الإصابة التي يعاني منها. لكنهما لم يعودا (العكازان) موجودين، لذلك هو يمشي بشكل طبيعي، ويمكنه التمرن بشكل مختلف تماما الآن، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسبوع".





واستطرد "من الآن فصاعدا، أعتقد أنه (التعافي) سيكون سريعا، لكن ما مدى السرعة، لا أعرف".





وأصيب الحارس الدولي البرازيلي في الشوط الأول من مباراة المرحلة الافتتاحية ضد نوريتش سيتي (4-1)، وغاب بالتالي عن المرحلة الثانية التي ارتكب فيها بديله الإسباني أدريان، خطأ جاء منه هدف ساوثهامبتون في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.





وترك أليسون، أثرا كبيرا على الأداء الدفاعي لليفربول منذ قدومه إلى "أنفيلد" الموسم الماضي من روما الإيطالي، مقابل 67 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار)، وأدى دورا أساسيا في إحراز "الريدز" لقب دوري أبطال أوروبا، وإنهائه الدوري الممتاز في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي البطل.



