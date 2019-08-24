ممثل غريب وقدرة خارقة.. محمد صلاح يكشف عن 8 حقائق شخصية في حياته (فيديو)
السبت 24/أغسطس/2019 - 11:22 ص
الفجر الرياضي
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نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية مقطع فيديو جديد من الحوار مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وتحدث فيه عن معلومات وهوايات شخصية له.
وأوضح محمد صلاح أن مطربه المفضل هو الكندي
دريك بينما يحب مسلسل صراع العروش ووجبة الكشري المصرية وصناعة هدف أفضل من
تسجيله.
وأشار صلاح إلى أن خلفية هاتفه الخلوي هي صورة
ابنته بينما يرغب أن تكون قدرته الخارق هي الطيران.
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