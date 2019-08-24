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محمد الباز يفجر مفاجأة بشأن لجوء الإخوان لدور الأيتام.. الليلة

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:24 ص
محمد الباز يفجر مفاجأة بشأن لجوء الإخوان لدور الأيتام.. الليلة
محمد الباز
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الفجر الفني
 
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يقدم الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، حلقة خاصة اليوم السبت، يكشف فيها كواليس زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا للمشاركة فى قمة مجموعة الدول الـ7، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

كما يكشف الإعلامى محمد الباز، بالمستندات والفيديوهات ، مخطط جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم المنصف المرزوقي، المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية 2019، لإستيلاء على الحكم فى تونس من جديد وتحالفاتهم مع الدول الداعمة للإرهاب.

كما يكشف الإعلامى محمد الباز، بالمستندات والفيديوهات، مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لتأجيج دور الأيتام التى كانت تتبعها وأصبحت تحت ادارة الدولة لتشويه صورة وزارة التضامن والجمعيات الخيرية فى مصر واحراجهم على السوشيال ، وكيف تلاعبت فى قضية دور الأيتام عبير الإسلام فى مدينة نصر.

كما يكشف الإعلامى محمد الباز، تفاصيل جديدة عن المشروع القومى للتعليم وكواليس ما أعلنه وزير التربية والتعليم حول المشروع القومى الجديد لتطوير التعليم والمنظومة التعليمية فى مصر.

وخلال الحلقة يستضيف الإعلامي محمد الباز، لاعب التنس أنور الكمونى صاحب الإرادة الحديدية الذى قهر السرطان. ويكشف الكموني عن تفاصيل رحلته للانتصار على مرض السرطان في النخاع الشوكي عقب إصابته به عندما كان يشارك في إحدى البطولات، وكيف كان الاطباء يتوقعون ان لن يشفى وفى عداد الموتى.

ويتحدث "الكموني" عن أسرته وأصدقاءه وسفرياته للخارجه وعمله حاليا كمدرب للمرضى من التعافي من السرطان، وكواليس تكريمه الأخير فى دول أوربا، بعدما عاد "الكمونى" للمشاركة في البطولات الدولية، بعد 7 سنوات من معاناته مع المرض.

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