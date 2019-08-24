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رئيس الوزراء يجتمع مع رؤساء شركات المقاولات العاملة بالعلمين

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:24 ص
رئيس الوزراء يجتمع مع رؤساء شركات المقاولات العاملة بالعلمين
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مع رؤساء شركات المقاولات العاملة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور وزير الإسكان لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين.

وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة ومدد التنفيذ.

وكان قد عقد "مدبولي"، الخميس الماضي، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي؛ لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
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