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جهاز مدينة بدر: فحص مخلفات الصرف الصناعي للمصانع والتأكد من إلتزامها بالإشتراطات البيئية

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:10 ص
جهاز مدينة بدر: فحص مخلفات الصرف الصناعي للمصانع والتأكد من إلتزامها بالإشتراطات البيئية
المخلفات الصناعية للمصانع
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احمد الشيخ
 
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صرح  عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم مرور لجنة من إدارة البيئة على عدد من المصانع بالمدينة، وذلك لأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي لتلك المصانع للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية، ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة بها، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة، وتحت إشراف هاني جاد، مدير عام البيئة بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار التزام المصانع الكبرى بالمدينة بتركيب وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي وفقاً للقانون، وفي حالة المخالفة تقوم إدارة الصرف الصناعي بجهاز المدينة بتطبيق الغرامات على المصانع المخالفة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم١٠١٢لسنة ٢٠١٨م،  وذلك حفاظاً علي الشبكة العامة للصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة بالمدينة، وللوصول لأعلي معايير الجودة في معالجة الصرف الصناعي. 
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