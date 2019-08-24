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بمشاركة الچيبسي كينجز.. تامر حسني يختتم حفلات "الميوزيك أرينا" بالعلمين الجديدة 30 أغسطس

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:20 ص
بمشاركة الچيبسي كينجز.. تامر حسني يختتم حفلات الميوزيك أرينا بالعلمين الجديدة 30 أغسطس
تامر حسني
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أحمد رمضان متولي
 
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استقرت إدارة مجمع الماسة و إدارة إيچبت كاليندار علي أن تكون الاحتفالية الختامية لأحداث صيف ٢٠١٩ بساحة الميوزيك أرينا بحفل كبير للنجم المصري تامر حسني، الذي يعتبر واجهه فنية مصرية شبابية وله ملايين المعجبين في كافة الدول العربية والعالم.

 

وسيقوم تامر حسني خلال الحدث بالاحتفال بـ١٥ سنة علي صدور ألبومه الغنائي الخاص الأول وذلك بمصاحبة فريق چيبسي كينجز الشهير، حيث سيكون هناك مفاجأة للجمهور في عمل مشترك بينهم خلال الحفل احتفالا بهذه المناسبة.

 

سيقام الحفل يوم الجمعة الموافق ٣٠ أغسطس ليكون الحفل الختامي لهذا العام، و تعمل إيچبت كاليندار علي زيادة حصة السوق المصري من صناعة الأحداث الترفيهية وإتاحة الفرص للجمهور المصري والعربي في المقاصد الشهيرة في مصر وخاصة في مدينة العلمين الجديدة هذا الصيف والتي تتحول يوما بعد الآخر لمركز سياحي و ترفيهي إقليمي، حيث يضاهي مجمع الماسة الذي تم تشييده بمواصفات عالميه أهم المنشآت الفندقية والسكنية في الشرق الأوسط.

 

جدير بالذكر أن إيچبت كاليندار تعمل على جذب نجوم العالم إلى مصر بالإضافة إلى الاعتماد على نجوم مصر العالميين الذين يتابعهم الملايين من الشباب لأظهار التطور الكبير في كافة المجالات والتقدم الذي تشهده مصر بالإضافة إلى التسويق للمقاصد السياحية والمشاريع المصرية.

 

ومن جانبه رحب النجم تامر حسني باختياره لإحياء الحفل الختامي لصيف ٢٠١٩ في ساحة الميوزيك أرينا بمجمع الماسة وأكد أن هناك استعدادات خاصة من جانبه للحفل الأول له بمدينة العلمين الجديدة والذي ستتابعه العديد من وسائل الإعلام الدولية التي تمت دعوتها لحضور الاحتفالية الكبرى.

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