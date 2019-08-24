مجهولون يطلقون النار على حافلة أدلاء سياحيين بالأردن
السبت 24/أغسطس/2019 - 11:19 ص
وكالات
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أطلق مجهولون السبت النار على حافلة تقل أدلاء سياحيين من وادي موسى إلى البتراء، في الأردن، بحسب ما أفادت وكالة عمون الأردنية.
ونقلت عن مصدر أمني قوله إن إطلاق النار
أوقع أضراراً مادية بالحافلة التابعة لسلطة إقليم البتراء، دون وقوع إصابات.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً
بالحادثة.
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