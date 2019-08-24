برشلونة يقترب من لاعب وسط يوفنتوس

اقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم رودريجو بينتاكو لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة يرغب في ضم رودريجو بينتاكور خاصة أن يوفنتوس يرغب في الاستغناء عن عدد من لاعبيه.

ويرغب يوفنتوس في بيع بينتاكور ولديه استعداد للموافقة على الصفقة مقابل 60 مليون يورو فقط.