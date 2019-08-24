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تحت شعار "معا نصنع فارقا".. جامعة بنها تنظم الملتقى الأول لشباب جامعات الدلتا

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:17 ص
تحت شعار معا نصنع فارقا.. جامعة بنها تنظم الملتقى الأول لشباب جامعات الدلتا
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محمد نبيل
 
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تنظم جامعة بنها، الملتقى الأول لشباب جامعات الدلتا تحت شعار(معا نصنع فارقا ) وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم 26 من شهر أغسطس الجاري.

ويقام الملتقى برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة إن الملتقى يأتي في إطار التبادل الطلابي بين الجامعات المصرية والتواصل الفعال بين طلاب جامعات الدلتا، مشيرا الى أن الملتقى يشارك فيه جامعات المنوفية والإسكندرية وحلوان وكفر الشيخ بالزقازيق وجامعة السادات.

ومن جانبه قال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب إن الملتقى ينظمه الاتحاد العام لطلاب جامعة بنها وتقام فعالياته بالمدن الجامعية ويتضمن تنظيم زيارات للوفود للمزارع السمكية بكلية الزراعة بمشتهر وزيارة شركة المياه وكليتي الحاسبات والفنون التطبيقية وزيارة مصانع توسيبا العربي في بنها.
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