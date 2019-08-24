أحمد المحمدي في خطر مع أستون فيلا
باتت مشاركة أحمد المحمدي ظهير أيمن فريق أستون فيلا الإنجليزي بشكل أساسي في المباريات المقبلة محل شك بعد تألق الظهير فريدريك جيلبرت الذي لعب على حساب المحمدي أمام إيفرتون ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
وتألق فريدريك جيلبرت في مركز الظهير الأيمن
ونجح في الحد من انطلاقات لوكاس ديني ظهير أيسر إيفرتون كما شكل جبهة قوية مع
الجناح الأيمن جوتا وهي الجبهة المرشحة للاستمرار خلال المباريات المقبلة بعد فشل
جبهة المحمدي وتريزيجيه أمام توتنهام وبورنموث.
ولعب تريزيجيه أمام إيفرتون في الجبهة
اليسرى وشكل ثنائيًا ممتازًا مع تايلور ظهير أيسر أستون فيلا ولذلك فمن المتوقع أن
يضمن نجم الفراعنة الاستمرار في المشاركة بشكل أساسي.
وارتفعت القيمة التسويقية للمصري محمود حسن تريزيجيه
لاعب أستون فيلا الإنجليزي ووصلت إلى 30 مليون يورو ما يعادل 550 مليون جنيه مصر
بعد المباراة الثالثة مع فريقه أمام إيفرتون والتي انتهت بفوز فيلا بهدفين نظيفين.
وأعلن مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة
القدم "فيفا" ارتفاع قيمة محمود تريزيجيه التسويقية والتي كانت قد توقفت
عند 6 ملايين يورو وفقًا لتصنيف ترانسفير ماركت
عندما كان لاعبًا في قاسم باشا التركي.
وشارك محمود تريزيجيه في 85 دقيقة خلال
مباراة أستون فيلا أمام إيفرتون ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي
الممتاز.
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