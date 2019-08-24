الصين تفرض رسوما جمركية على واردات أمريكية بـ 75 مليار دولار

تعتزم الصين فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار اعتبارا من الأول من (سبتمبر) و15 ديسمبر، ردا على خطط واشنطن زيادة الرسوم في إطار النزاع التجاري الحاد بينهما.





وبحسب "الفرنسية"، فإن نسبة الرسوم الجديدة ستراوح بين 5 إلى 10 في المائة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.





وأعلنت الصين أيضا أنها ستفرض رسوما بقيمة 25 في المائة على السيارات الأمريكية و5 في المائة على قطع غيار السيارات اعتبارا من 15 (ديسمبر).





وقالت وزارة المالية الصينية إن بكين ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 5 في المائة على فول الصويا الأمريكي اعتبارا من أول (سبتمبر) وكذلك ستطبق رسوما إضافية بنسبة 10 في المائة على القمح والذرة والسورجم (الذرة البيضاء) من الولايات المتحدة اعتبارا من 15 (ديسمبر).





وألغت الصين رسوما جمركية على السيارات الأمريكية وقطع الغيار في وقت سابق هذا العام كبادرة حسن نية أثناء انعقاد المحادثات التجارية.





وأفاد مكتب الرسوم الجمركية الصيني في بيان أن زيادة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة "أدت إلى استمرار تفاقم التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، في خرق لاتفاق رئيسي الدولتين في الأرجنتين والإجماع الذي تم التوصل إليه في أوساكا".





وكان الرئيس الأمريكي فرض رسوما على ما قيمته 250 مليار دولار من السلع الصينية، ويعتزم فرض مزيد من الرسوم على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع المستوردة سيبدأ تطبيقها على مرحلتين في الأول من (سبتمبر) و15 (ديسمبر)، وهذا هو أحدث إجراء تجاري انتقامي تتخذه الصين في مواجهة الولايات المتحدة.

إلى ذلك، ذكرت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي أمس أن تأثير القيود التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على أنشطتها سيكون أقل مما خشيت في بادئ الأمر، على الرغم من أن القيود قد تقلص إيرادات وحدة الشركة للهواتف الذكية بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام.





وتضررت "هواوي تكنولوجيز" البالغ حجم أعمالها 100 مليار دولار بشدة منذ منتصف (مايو) بعدما وضعت واشنطن ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم ضمن ما يسمى "قائمة الكيانات" ما يهدد بمنعها من الحصول على مكونات وتكنولوجيا أمريكية مهمة.





وفي أول تقييم لها بشأن تأثير القيود الأمريكية، أوضح رن تشنج مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي في (يونيو) أن إدراج الشركة في القائمة السوداء سيلحق الضرر بإيراداتها بواقع 30 مليار دولار ما سيحرمها من تحقيق نمو للإيرادات في 2019.





وأضاف إريك شو نائب رئيس مجلس الإدارة خلال مؤتمر صحافي لتقديم رقائق جديدة للذكاء الصناعي في مقر الشركة في شنتشن: "يبدو أنها ستكون أقل من ذلك. لكن عليكم الانتظار حتى صدور نتائجنا في مارس".

وأشار شو إلى أن مجموعة أعمال المستهلكين التابعة لـ"هواوي"، تسجل هذا العام أداء "أفضل كثيرا" ما كان يخشى في بادئ الأمر.





وتشمل مجموعة أعمال المستهلكين التابعة لـ"هواوي" أنشطة الهواتف الذكية وتسارع لتطوير نظام تشغيل خاص بها استعدادا لأسوأ تصور في حالة حرمانها من تطبيقات أساسية لنظام أندرويد التابع لـ"جوجل"، وأضاف شو "من الممكن حدوث تراجع في المبيعات بأكثر من عشرة مليارات دولار".





وفي انفراجة مؤقتة لـ"هواوي"، مددت واشنطن قبل أيام بواقع 90 يوما مهلة تسمح لـ"هواوي" بشراء مكونات من الشركات الأمريكية بهدف تزويد المستهلكين الحاليين في حين ستضيف أكثر من 40 وحدة تابعة للشركة إلى قائمتها السوداء.





ويرى شي أن المهلة "بلا معنى" بالنسبة لـ"هواوي" التي أصبح موظفوها "على أتم استعداد" للعيش والعمل في ظل الحظر.