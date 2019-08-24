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الشثري: مواقف السعودية لخدمة المسلمين راسخة وثابتة

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:17 ص
الشثري: مواقف السعودية لخدمة المسلمين راسخة وثابتة
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أية حمروشي
 
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أكَّد المستشار بالديوان الملكي، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على مد جسور العلاقات الحسنة مع العالم والمشاركة في المناسبات الإسلامية، التي منها افتتاح جامع «فخر المسلمين» في جمهورية الشيشان، الذي يتسع لـ100 ألف مصلٍ.


وجاء ذلك في تصريح للشثري على هامش مشاركته، ضمن وفد المملكة في افتتاح جامع «فخر المسلمين» بالشيشان، منوهًا بالدور الذي تضطلع به المملكة في تعزيز أواصر المحبة والأخوة الإسلامية مع مختلف البلدان الإسلامية؛ منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- محققة بذلك مقاصد الشريعة الإسلامية ودعائمها التي كانت وما زالت منهاجًا ودستورًا لهذه البلاد المباركة.

وأشار الدكتور الشثري إلى جهود المملكة ومواقفها الراسخة والثابتة في خدمة المسلمين بالعالم ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وتبني كل ما من شأنه جمع الصف الإسلامي وتوحيد الكلمة والعمل على تقوية وشائج المحبة والأخوة، التي تؤكد عليها تعاليم الإسلام، وقال: من هنا جاءت الدعوة الكريمة من فخامة الرئيس الشيشاني لخادم الحرمين الشريفين ليوفد وفدًا رفيع المستوى للمشاركة في هذه المناسبة؛ تأكيدًا على المكانة التي تحظى بها المملكة لدى مختلف الدول الإسلامية.


ورفع الشثري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة وجميع بلاد المسلمين الأمن والأمان.

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