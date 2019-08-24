روسيا تختبر بنجاح إطلاق صواريخ باليستية من غواصات استراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي قام بنجاح باختبار الصواريخ الباليستية "بولافا"، و"سينيفا" من غواصات تولا، ويوري دولغوروكي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي قام بنجاح باختبار الصواريخ الباليستية "بولافا"، و"سينيفا" من غواصات تولا، ويوري دولغوروكي.