روسيا تختبر بنجاح إطلاق صواريخ باليستية من غواصات استراتيجية
السبت 24/أغسطس/2019 - 10:01 ص
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
Advertisements
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي قام بنجاح باختبار الصواريخ الباليستية "بولافا"، و"سينيفا" من غواصات تولا، ويوري دولغوروكي.
وقالت الوزارة: "في 24 أغسطس، ووفقًا لخطة التدريب القتالية، تم إطلاق صواريخ باليستية سينيفا، وبولافا، بنجاح من غواصة الصواريخ الاستراتيجية تولا، وغواصة الصواريخ الاستراتيجية يوري دولغوروكي على التوالي".
وحسبما ذكرت الوزارة، تم إطلاق الصواريخ من منطقة قطبية في المحيط المتجمد الشمالي ومن بحر بارنتس.
وأصابت الصواريخ التي أُطلقت تجاربها أهدافها في ميادين في منطقة أرخانجيلسك وكامشاتكا.
وأكدت الوزارة، أن عمليات الإطلاق أكدت الخصائص الفنية للصواريخ وأنظمة الصواريخ البحرية.
Advertisements