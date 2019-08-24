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الظهور الأول لـ"ميتشو".. الزمالك يسعى لمواصلة التألق أمام ديكاداها الصومالي

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:05 ص
الظهور الأول لـميتشو.. الزمالك يسعى لمواصلة التألق أمام ديكاداها الصومالي
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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يبحث نادي الزمالك اليوم في مباراته أمام ديكاداها الصومالي عن التوليفة المميزة تحت قيادة المدرب الصربي الجديد ميتشو، والذي جاء ليكون خليفة لخالد جلال، لمدة موسم واحد.

ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي يأتي في ظروف مميزة خاصة داخل القلعة البيضاء.

ورغم أن الزمالك حقق الفوز ذهابا بنتيجة سبعة أهداف دون رد، إلا أن المدرب ميتشو يرغب في تسجيل انتصار جديد سيكون الأول له بالطبع، حيث أصر المدرب على تولي المهمة رغم أنه تم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم وجود بعض التغييرات في التشكيلة لعل من أهمها رغبة المدرب في التعرف على اللاعبين وإمكانياتهم من الصفقات الجديدة كالمغربي أشرف بن شرقي، وكريم بامبو والعائد من الإعارة مصطفى محمد ومحمد عبد الشافي.
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