ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير سياحي: اختيار الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة في العالم "شهادة دولية"

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:15 ص
خبير سياحي: اختيار الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة في العالم شهادة دولية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال عصام علي، خبير سياحي، إن هناك ارتياح ينتاب القطاع السياحي بعد اختيار مدينة الغردقة في الترتيب الـ 21 ضمن تصنيف عالمي لأفضل 25 وجهة سياحية في العالم.

وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية "ten"، إلى أن هذا الإختيار يعد شهادة دولية بحق مدينة الغردقة، كما أنه انعكاس حقيقي للاستقرار الأمني الذي تعيشه مصر آخر 5 سنوات، بالإضافة إلى أنه يأتي تأكيدا على أن السياحة في مصر استردت عافيتها.

ولفت إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة جذب أسواق جديدة، مضيفًا أن أكبر جنسية متواجدة في الغردقة هم الألمان، منوها بأن الغردقة تستقبل كافة الطبقات من المجتمع المصري، والأسعار بها ليست مرتفعة.
Advertisements
المزيد عن: مصر محافظات خبير سياحي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر