خبير سياحي: اختيار الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة في العالم "شهادة دولية"
السبت 24/أغسطس/2019 - 10:15 ص
هدى عبدالرازق
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قال عصام علي، خبير سياحي، إن هناك ارتياح ينتاب القطاع السياحي بعد اختيار مدينة الغردقة في الترتيب الـ 21 ضمن تصنيف عالمي لأفضل 25 وجهة سياحية في العالم.
وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية "ten"، إلى أن هذا الإختيار يعد شهادة دولية بحق مدينة الغردقة، كما أنه انعكاس حقيقي للاستقرار الأمني الذي تعيشه مصر آخر 5 سنوات، بالإضافة إلى أنه يأتي تأكيدا على أن السياحة في مصر استردت عافيتها.
ولفت إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة جذب أسواق جديدة، مضيفًا أن أكبر جنسية متواجدة في الغردقة هم الألمان، منوها بأن الغردقة تستقبل كافة الطبقات من المجتمع المصري، والأسعار بها ليست مرتفعة.
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