تفاصيل الملتقى الهندسي الأكبر في مصر والشرق الأوسط

وسط أجواء تتسم بحماس شباب المهندسين، تم الإعلان عن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للدورة الثامنة عشر على التوالي للملتقى الهندسي الأكبر في مصر والشرق الأوسط؛ يوم الهندسة المصري، والذي تنظمه رابطة الشباب بالجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE YP EGYPT سنويًــا، والذي يعقد هذا العام خلال يومي الثامن والتاسع من شهر سبتمبر بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بالقاهرة.





يوم الهندسة المصري هو الملتقى الهندسي السنوي لطلاب ومهندسي مصر، وتقام فعاليات دورته الثامنة عشر تحت رعاية معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الشريك الرسمي للمؤتمر؛ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وفي كل عام، يستضيف يوم الهندسة المصري المشروعات الهندسية للطلاب والابتكارات التي تساهم في نهضة مهنة الهندسة والصناعة في مصر والشرق الأوسط.





وفي نسخته لهذا العام، وباعتبار ما نشهده من تطور وتحول غير مسبوق في العلوم الهندسية والإمكانيات المتاحة على أرض الواقع، تحت شعار “عصر جديد من التحول”، حيث يسلّط يوم الهندسة المصري الضوء على أحدث التقنيات في معظم المجالات الهندسية، مثل منهجيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا “تعليم الآلة” وعلم البيانات؛ لأن هذه التوليفة المترابطة من الموضوعات بدأت بشكل فعلي في تشكيل مستقبلنا القريب الذي قد يبدو جديدًا ومغايرًا تمامًا لما اعتدنا عليه. إن هذه الموضوعات تتدخل بقوة في صميم مجالات متعددة؛ بداية من الصحة والاتصالات، وصولًا للزراعة وغيرها الكثير. أما الآن، فقد حان الوقت لنلقي نظرة أقرب على عصر التحول ونكون قادة المستقبل الذي يفرض علينا تغييرًا جذريًا في معارفنا، ويتطلب استعدادًا شديدًا لتحول جديد للحياة المهنية المتخصصة.





وكما جرت العادة في يوم الهندسة المصري، تقام منافسة بين طلاب وخريجي كليات الهندسة في مصر والوطن العربي، حيث تقوم كوكبة من أساتذة الجامعات ورجال الصناعة والمتخصصين بتقييم المشروعات في المجالات الهندسية المختلفة. إضافةً إلى استضافة عدد من المؤسسات الهندسية الرائدة في مصر والشرق الأوسط داخل أروقة معرض يوم الهندسة المصري؛ بغرض سد الفجوة بين طلاب وشباب المهندسين وبين الجهات التي ترسم آلية العمل في المجال الهندسي في مصر، كما يستضيف الحدث اثنين من كبرى المسابقات التي تنظمها رابطة الشباب بالجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مصر:





مسابقة “يوم الهندسة المصري”:

حيث يتنافس في المسابقة مشروعات التخرج من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات فيما بينهم، وتقوم نخبة من المحكمين بتقييم المشروعات في مجالات مختلفة تشمل معظم مجالات الهندسة؛ مثل هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات والنظم وعلوم الحاسب والهندسة الطبية، بالإضافة إلى الهندسة الميكانيكية وهندسة البترول وهندسة الطيران.





مسابقة “صنع في مصر”:

وتقام مراسم التحكيم لهذه المسابقة المتميزة -التي تستمر لمدة عام كامل- خلال يوم الهندسة المصري، حيث يقوم الفريق المنظم لها بإعداد دورات تدريبية عالية المستوى للمشاركين في مناحٍ متعددة جميعها تتعلق بمتطلبات مراحل تصميم وإنتاج منتج؛ بداية من الدراسة الاقتصادية للمشروع ودراسات الجدوى، وصولًا إلى دورات فنية متخصصة في عملية الإنتاج؛ لتأهيل المشاركين لتقديم مشروعهم النهائي في صورة منتج متكامل قادر على المنافسة، ويستحق أن يحمل عبارة “صُنع في مصر”





وتتم إقامة نهائيات المسابقتين وتسليم الجوائز خلال الحفل الختامي ليوم الهندسة المصري.





ويعتبر يوم الهندسة المصري هذا العام نقطة تحول في منح الفرص لأفكار وابتكارات المهندسين للمساهمة في وضع حلول حقيقية للتحديات الهندسية والعلمية للصناعة في مصر، ويتمتع يوم الهندسة المصري بدعم جميع الجهات الحكومية والصناعية والعلمية، فهو المنتدى السنوي والملتقى لشباب المهندسين مع رجال الصناعة والحكومة والقطاع الخاص، حيث يُشمِر شباب المهندسين عن سواعدهم في جدية، ويقدمون الأفكار المبتكرة لخدمة الصناعة.



