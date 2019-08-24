مروة ناجي تتألق في حفل مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء أمس الجمعة، حفلا فنيا للفنانة مروة ناجي، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



بدأ الحفل بموسيقى القلب الدافي ، آداء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور علاء ياسين ، ثم شدت مروة ناجي بباقة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل منها : أما براوة ، جاني ، حلوة يا بلدي ، التوبة ، وحياتك يا حبيبي ، سهر الليالي ، ومن روائع كوكب الشرق أم كلثوم : برضاك ، ألف ليلة وليلة ، وأنت عمري ، ومن أغنياتها الخاصة أهدت مروة ناجي الى جمهور الإسكندرية أغنية : يا اسكندرية ، وهي من أحدث أعمالها الفنية ، وأغنية : حبيت من قلبي.