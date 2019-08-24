ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مروة ناجي تتألق في حفل مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:57 ص
مروة ناجي تتألق في حفل مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية
مروة ناجي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء أمس الجمعة، حفلا فنيا للفنانة مروة ناجي، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

بدأ الحفل بموسيقى القلب الدافي ، آداء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور علاء ياسين ، ثم شدت مروة ناجي بباقة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل منها : أما براوة ، جاني ، حلوة يا بلدي ، التوبة ، وحياتك يا حبيبي ، سهر الليالي ، ومن روائع كوكب الشرق أم كلثوم : برضاك ، ألف ليلة وليلة ، وأنت عمري ، ومن أغنياتها الخاصة أهدت مروة ناجي الى جمهور الإسكندرية أغنية : يا اسكندرية ، وهي من أحدث أعمالها الفنية ، وأغنية : حبيت من قلبي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر