السماح للإعلاميات بإدارة الأنشطة بأنفسهن في الأماكن العامة

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علمت الصحف من مصادرها، أن الجهات المختصة وافقت على السماح للنساء الحاصلات على تراخيص إعلامية، بإدارة أنشطتهن بأنفسهن مباشرة بشكل مفتوح في الأماكن العامة للرجال والنساء؛ كالملتقيات والندوات الإعلامية، وغيرهما.





وأضافت المصادر، أن الموافقة تمت بعد التنسيق بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة الداخلية؛ لإيجاد آلية تكفل تحقيق المصلحة العامة، وفق الضوابط الشرعية والنظامية، التي تحكم عمل المرأة في المملكة.



جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أجَّل البت في هذا القرار منذ عام 1435هــ، وكان يتم السماح للسيدات بالعمل في أماكن مخصصة للنساء فقط.



