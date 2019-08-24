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انتقال "ليونيل ميسي" إلى جونكيرن النرويجي

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:56 ص
انتقال ليونيل ميسي إلى جونكيرن النرويجي
دانييل اري كنوتسن
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، أن هناك فريق يلعب في دوري الدرجة الثالثة بالنرويج تعاقد رسميا مع ليونيل ميسي وهو موهبة نرويجية شابة.

وذكرت الصحيفة اليوم: "أعلن نادي جونكيرن بالدرجة الثالثة النرويجية التعاقد مع ليونيل ميسي بشكل رسمي".

وتابعت: "دانييل اري كنوتسن سابقا، ليونيل ميسي حاليا، هو فتى نرويجي 16 عاما غير اسمه إلى ليونيل ميسي". 

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الشاب قال في وقت سابق: "خططت من وقت أن يكون اسمي ميسي على معشوقي بكرة القدم. لا أملك موهبة كبيرة لكن أحاول قدر الإمكان محاكاة ميسي وهناك تشابه بأسلوب اللعب".

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