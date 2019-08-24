حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات على شاطئ جمصة

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شنت قيادات مجلس مدينة جمصة اليوم السبت حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات والقمامة بشاطئ المدينة.



وكلفت "رحاب المزين " رئيس مدينه جمصه بالمرور المستمر والمتابعة علي أعمال النظافة حيث تم اليوم تنظيف ورفع المخلفات من الكورنيش والشاطئ وتم بدء العمل من الساعه الرابعة صباحا وذلك للحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للشاطئ إستعدادا لإستقبال المصطافين.



قاد الحملة عابد غنيم مدير إدارة الشاطئ، وبجهود سامح عسل رئيس قسم النظافه، وفريق العمل التنفيذي لقسم النظافه ورجال الشاطئ.



قامت الحملة بمواصلة حملات النظافة من رفع القمامة والمخلفات الزراعيه على مدار الوردية الصباحية