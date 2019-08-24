ارتفاع جديد فى أسعار الذهب .. وعيار 21 يسجل 705جنيهاً

ارتفعت أسعار الذهب المحلي مرة أخري في الأسواق والصاغات خلال تعاملات اليوم السبت 2-8-2019 ، لتصعد بنحو 2 جنيه بعد ما صعدت بالأمس بـ 8 جنيهات للجرام الواحد علي جميع الأعيرة وذلك بضغط من الأسعار العالمية التي سجلت الأوقية اليوم سعر 1,536.75 دولار.





أسعار الذهب في مصر:





الذهب عيار 18 سعر 606 جنيها

الذهب عيار 21 سعر 705 جنيها

الذهب عيار 24 سسعر 802 جنيها

سعر الجنيه الذهب 5640 جنيها