ارتفاع جديد فى أسعار الذهب .. وعيار 21 يسجل 705جنيهاً
السبت 24/أغسطس/2019 - 09:50 ص
الفجر الاقتصادي
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ارتفعت أسعار الذهب المحلي مرة أخري في الأسواق والصاغات خلال تعاملات اليوم السبت 2-8-2019 ، لتصعد بنحو 2 جنيه بعد ما صعدت بالأمس بـ 8 جنيهات للجرام الواحد علي جميع الأعيرة وذلك بضغط من الأسعار العالمية التي سجلت الأوقية اليوم سعر 1,536.75 دولار.
أسعار الذهب في مصر:
الذهب عيار 18 سعر 606 جنيها
الذهب عيار 21 سعر 705 جنيها
الذهب عيار 24 سسعر 802 جنيها
سعر الجنيه الذهب 5640 جنيها
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