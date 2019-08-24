ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب .. وعيار 21 يسجل 705جنيهاً

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:50 ص
ارتفاع جديد فى أسعار الذهب .. وعيار 21 يسجل 705جنيهاً
سعر الذهب اليوم
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
ارتفعت أسعار الذهب المحلي مرة أخري في الأسواق والصاغات خلال تعاملات اليوم السبت 2-8-2019 ، لتصعد بنحو 2 جنيه بعد ما صعدت بالأمس بـ 8 جنيهات للجرام الواحد علي جميع الأعيرة وذلك بضغط من الأسعار العالمية  التي سجلت  الأوقية  اليوم سعر 1,536.75 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

الذهب عيار 18 سعر 606 جنيها 
الذهب عيار 21 سعر 705 جنيها 
الذهب عيار 24 سسعر 802 جنيها
سعر الجنيه الذهب 5640 جنيها
Advertisements
المزيد عن: مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر