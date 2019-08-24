سحب رعدية ورياح نشطة على مكة ونجران خلال الساعات المقبلة

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وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا بتأثر منطقتي مكة المكرمة ونجران خلال الساعات القادمة برياح نشطة وسحب رعدية.



وأشارت هيئة الأرصاد –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على «بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة» بمنطقة نجران، وكذلك على «الجموم وبحرة وجدة وخليص ورابغ» بمنطقة مكة المكرمة.



وأضافت الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة تبدأ على منطقة نجران في الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي في الثامنة مساء، بينما تبدأ على منطقة مكة المكرمة في الرابعة عصرًا وتنتهي في التاسعة مساء.





في السياق ذاته، هطلت اليوم، أمطار غزيرة على تهامة قحطان بطهران الجنوب، سالت على إثرها الشعاب والأودية.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت في تقريرها لطقس اليوم السبت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، مع وجود سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية.



