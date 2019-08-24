فتوى إيرانية تحرج الحكومة العراقية
أفتى المرجع الشيعي كاظم الحائري، المقيم في مدينة قم في إيران، بتحريم بقاء القوات الأمريكية في العراق.
ويرى مراقبون سياسيون في بغداد، أنه من شأن هذه الفتوى
إحراج موقف الحكومة العراقية، بعد اتساع نطاق الخلافات داخل الحشد حول كيفية إدارة
الأزمة بين رئيس "هيئة الحشد الشعبي" الإيرانية، فالح الفياض، ونائبه أبو
مهدي المهندس.
وقال الحائري في بيانٍ أمس: "أقولها كلمة صريحة،
وأعلن من موقع المسؤولية الشرعية عن حرمة إبقاء أي قوة عسكرية أمريكية وما شابهها وتحت
أي عنوان كان"، مضيفاً "لم يعد أمامكم سوى المقاومة والدفاع ومواجهة العدو"،
وفق ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم السبت.
وحول ما إذا كانت فتوى الحائري ستكون ملزمة للكثير
من الفصائل أو المقيدين، أكد خبير بالشؤون الدينية طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، للصحيفة،
أنه "في ظل وجود مرجعية النجف فإن أي فتوى من أي رجل دين يقيم خارج العراق لن
يكون لها تأثير كبير".
وفي سياق متصل، أكدت مصادر عراقية، أن إيران دخلت
على خط الأزمة، وأن طائرة إيرانية خاصة أقلَّت كلاً من الفياض، ومدير مكتب رئيس الوزراء
أبو جهاد الهاشمي، إلى طهران لـ"التباحث بشأن الخلاف مع أبو مهدي المهندس".
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