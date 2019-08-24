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هيا الشعيبي وداوود حسين وأجواء كوميدية بمهرجان صيفي ثقافي ١٤ (صور)

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:50 ص
هيا الشعيبي وداوود حسين وأجواء كوميدية بمهرجان صيفي ثقافي ١٤ (صور)
هيا الشعيبي وداوود حسين
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الفجر الفني
 
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علي هامش فعاليات مهرجان صيفي ثقافي ١٤ والذي يقام برعاية المجلس العالي للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، وبحضور مدير المهرجان الأستاذة فوزية العلي قدمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، والفنانة إلهام الفضالة، بالاشتراك مع النجم داوود حسين العرض المسرحي "عودة رَيَّا وسكينة" علي مسرح عبد الحسين عبد الرضا بالسالمية وبحضور جمهور عريض من المقيمين والمواطنين وزوار دولة الكويت الذين أبدوا إعجابهم بالعرض.

 

فيما قالت الشعيبي أنها سعيدة بإعادة هذه التجربة الرائعة خلال فعاليات المهرجان الأكثر شعبية في بلدها الكويت بعد نجاحها الساحق في العرض الأول وسعيدة أيضا بتجاوب الجمهور مع العرض وقدمت شكرها وامتنانها علي دعم المجلس العالي للثقافة والفنون والآداب لها ولكل فناني الكويت.

 

حضر العرض عدد من قيادات المجلس منهم الدكتورة تهاني العدواني وكيل المجلس والأستاذة ضياء البحر مدير إدارة الشئون الإدارية بالمجلس والعديد من وسائل الإعلام وفِي نهاية العرض كرم المجلس أسرة المسرحية.

هيا الشعيبي وداوود حسين وأجواء كوميدية بمهرجان صيفي ثقافي ١٤ (صور)
هيا الشعيبي وداوود حسين وأجواء كوميدية بمهرجان صيفي ثقافي ١٤ (صور)
هيا الشعيبي وداوود حسين وأجواء كوميدية بمهرجان صيفي ثقافي ١٤ (صور)
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